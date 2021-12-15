Иван Голубков и Мария Иовлева отправятся на ЧМ Международного паралимпийского комитета

12 января, стартует чемпионат мира Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта (Para Snow Sports World Championships). Соревнования пройдут в Лиллехаммере (Норвегия), сообщает пресс-служба Минспорта Коми.
Чемпионат станет первым в истории чемпионатом мира Международного паралимпийского комитета, который объединит соревнования по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, биатлону и сноуборду.
Всего в соревнованиях примут участие более 850 спортсменов из 42 стран мира, в том числе 350 горнолыжников, 362 лыжников и 140 парасноубордистов.
На чемпионате будут разыграны 87 комплектов медалей: 36 медалей - в горнолыжном спорте, 18 – в биатлоне, 20 – в лыжных гонках и 13 - в парасноуборде.
В состав национальной спортивной сборной команды вошли и два ведущих спортсмена Коми - Иван Голубков и Мария Иовлева. Представители нашей республики выступят в соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону.
- В этом сезоне наши спортсмены уже имеют соревновательную практику на этапе Кубка мира. Плюс были ряд длительных тренировочных сборов. Последний, закончился, буквально, на днях - он проходил в Италии. Поэтому ребята находятся в хорошей форме и мы надеемся на хорошие результаты в Норвегии, - рассказала наставник спортсменов Татьяна Линдт.
Первый старт для наших спортсменов состоится уже завтра, 13 января. Мария и Иван будут бороться за медали чемпионата на дистанции в 7,5 км в лыжной дисциплине. Первая биатлонная гонка состоится 15 января.
Чемпионат мира продлится до 23 января.