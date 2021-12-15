Как искупаться в ледяной проруби и выжить: советы для сыктывкарцев

В ночь с 18 на 19 января многие отправятся праздновать Крещение купанием в проруби. По давним поверьям вода в этот день обладает целебными свойствами. Однако ледяная вода – это всегда экстремальная ситуация. Комитет рассказал, как после купания в проруби вернуться домой здоровым.

Правила безопасного купания в проруби напомнил Комитет ГО и ЧС Коми. Сотрудники подведомственных учреждений будут стоять на страже жизни и здоровья верующих в эти дни.

Главные опасности купания в ледяной воде: сердечный приступ из-за спазма сосудов, судороги, быстрое развитие пневмонии. Если вы собираетесь в Крещенскую ночь присоединиться к "моржам", первым делом выясните, имеются ли у вас противопоказания. При сердечно-сосудистых, бронхолёгочных, гинекологических заболеваниях, диабете, гипертонии, эпилепсии и склонности к судорогам, воспалении почек, заболевании щитовидной железы, инфекционных болезнях зимнее купание категорически запрещено.

Если вы здоровы, соберите нужный инвентарь. Возьмите с собой жирный крем, купальный костюм (на себе), запасную сухую одежду, пляжные тапочки, махровое полотенце. Прихватите и коврик, на котором можно будет стоять, раздеваясь и одеваясь.

Одежда должна быть тёплая. Во-первых, чтобы вы не замёрзли ещё по пути к проруби. А во-вторых, чтобы быстрее согрелись после. Хороший вариант – одеться без излишества, "по погоде", но при этом взять с собой дополнительную тёплую вещь, которую наденете сразу после купания. Одежда и обувь должны быть такими, чтобы их можно было быстро расстегнуть и застегнуть. На руки лучше всего подойдут варежки. Перед окунанием ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь.

Во время купания

Охлаждаться следует постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут – обувь, затем раздеться по пояс и только потом заходить в воду. Перед купанием разотрите тело жирным кремом. Находиться в воде следует не дольше пары минут.

Если вы начинающий "морж", лучше не окунаться с головой, так как это значительно усиливает общее охлаждение.

Главным сигналом, что из воды пора выбираться, является кожа. Если она красная и до купания, и во время, и после, значит с человеком всё хорошо. Если кожа бледнеет, то необходимо немедленно выходить из проруби или же вовсе не заходить в воду.

После купания

После купания осторожно выберитесь на берег и разотритесь махровым полотенцем. Лучше всего поспешить в тёплое помещение, где можно выпить горячего чая. Если вы оделись, а вам всё ещё холодно, сделайте лёгкую зарядку.

Купаться или нет, решать вам, но оценивайте состояние своего здоровья реально.