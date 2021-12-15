Россиян ожидает индексация пенсии

- Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции - сейчас она смотрится как 8,4% - на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение, - сказал он на совещании с членами правительства.

Он отметил, что этот вопрос социального характера касается миллионов граждан России. "Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года", - пояснил Путин.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 5,9% с 1 января 2022 года, в среднем они выросли до 18 521 руб. Эта мера затронула 30,78 млн человек. Расходы Пенсионного фонда России на выплату всех страховых пенсий, в том числе пенсий по старости, оцениваются в 8,1 трлн руб. в 2022 году. Как отмечал ранее президент, инфляция по итогам 2021 года может превысить 8%. В этой связи на ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.