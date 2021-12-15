В Сыктывкаре возле психинтерната лесовоз врезался в столб

Как сообщили в ГИБДД по Сыктывкару, ДТП произошло 11 января в 18.46 возле дома №36 по улице Северная.Очевидец сообщила, что водитель лесовоза отошел в магазин и фура поехала без него.

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