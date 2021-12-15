В Сыктывкаре на перекрестке учебная "Калина" столкнулась с обычной

12 января в Сыктывкаре произошло ДТП с учебной машиной. Об этом “Про Городу” сообщил очевидец.

ДТП произошло в районе 10.00 на перекрестке улиц Орджоникидзе и Юхнина. Очевидец сообщил, что зеленая машина с помятым боком - учебная.