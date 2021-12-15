В Коми сотрудникам ГИБДД пришлось стрелять во время погони

В районе одного из развлекательных заведений полицейские увидели похожую автомашину. Включив специальные световые и звуковые сигналы, автоэкипажем была предпринята попытка остановить автомобиль. Водитель отказался выполнить законные требования сотрудников полиции и продолжил движение, пытаясь скрыться. Водитель преследуемого автомобиля неоднократно выезжал на полосу, предназначенную для встречного движения, чем создавал реальную опасность для всех участников дорожного движения.

В Усть – Куломском районе инспекторам ДПС от бдительных граждан поступила информация о том, что автомашиной ВАЗ – 21140 на автодороге "Сыктывкар - Троицко-Печорск" управляет нетрезвый водитель.

Руководствуясь федеральным законом "О полиции", госавтоинспекторы приняли решение применить огнестрельное оружие для остановки транспортного средства. Полицейские произвели два предупредительных выстрела и несколько выстрелов по колесам автомашины. Автомобиль был остановлен на 148-км автодороги на границе Усть-Куломского и Корткеросского районов.

Нарушителем оказался 27-летний мужчина, который находился за рулем автомобиля с визуальными признаками опьянения. Проверка по учетам ГИБДД показала, что в настоящее время он лишен права управления транспортными средствами за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В отношении задержанного составлено 6 административных материалов, среди них - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ "Управление ТС в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".

Правонарушитель находится в специальном приемнике, где по решению суда отбывает административный арест сроком 14 суток.

Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться равнодушными к сложившейся ситуации и проявлять активную гражданскую позицию. Если на ваших глазах транспортным средством управляет нетрезвый водитель, немедленно сообщите ближайшему наряду ДПС, позвонив в дежурную часть по месту жительства или по телефонам 02 (020, 102 мобильный оператор).