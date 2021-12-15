В Коми сотрудникам ГИБДД пришлось стрелять во время погони

В Усть – Куломском районе инспекторам ДПС от бдительных граждан поступила информация о том, что автомашиной ВАЗ – 21140 на автодороге "Сыктывкар - Троицко-Печорск" управляет нетрезвый водитель.
В районе одного из развлекательных заведений полицейские увидели похожую автомашину. Включив специальные световые и звуковые сигналы, автоэкипажем была предпринята попытка остановить автомобиль. Водитель отказался выполнить законные требования сотрудников полиции и продолжил движение, пытаясь скрыться. Водитель преследуемого автомобиля неоднократно выезжал на полосу, предназначенную для встречного движения, чем создавал реальную опасность для всех участников дорожного движения.
Руководствуясь федеральным законом "О полиции", госавтоинспекторы приняли решение применить огнестрельное оружие для остановки транспортного средства. Полицейские произвели два предупредительных выстрела и несколько выстрелов по колесам автомашины. Автомобиль был остановлен на 148-км автодороги на границе Усть-Куломского и Корткеросского районов.
Нарушителем оказался 27-летний мужчина, который находился за рулем автомобиля с визуальными признаками опьянения. Проверка по учетам ГИБДД показала, что в настоящее время он лишен права управления транспортными средствами за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
В отношении задержанного составлено 6 административных материалов, среди них - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ "Управление ТС в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".
Правонарушитель находится в специальном приемнике, где по решению суда отбывает административный арест сроком 14 суток.
Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться равнодушными к сложившейся ситуации и проявлять активную гражданскую позицию. Если на ваших глазах транспортным средством управляет нетрезвый водитель, немедленно сообщите ближайшему наряду ДПС, позвонив в дежурную часть по месту жительства или по телефонам 02 (020, 102 мобильный оператор).