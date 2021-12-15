Спорт калечит: врач назвал главную ошибку перенесших коронавирус

Преждевременный поход в спортивный зал и быстрое увеличение физической нагрузки после перенесенной коронавирусной инфекции могут нанести непоправимый вред организму, заявила РИА Новости врач-терапевт Фаллахи Нуржахан.
Она отметила, что при COVID-19 иммунная система, легкие и сердце работают на пределе. «Все силы сброшены на борьбу с вирусом. Как итог — болезнь побеждена, но для восстановления организму необходимо время. И если сразу возобновить занятия в спортзале, он не справится с нагрузкой», — заявила собеседник агентства.
После выздоровления начинать, по ее мнению, нужно с самого простого — обычных прогулок, увеличивая продолжительность.
- Когда вы почувствуете, что организм готов, можно переходить на следующий уровень — быстрая ходьба или легкий бег. А после можно потихоньку вводить спортзал, но опять же начинать с самого простого, постепенно подготавливая организм к нагрузкам. Главное — не навредить себе. А для тех, кто перенес заболевание в тяжелой форме, с пневмонией и ИВЛ, начинать занятия спортом можно только после консультации врача, — предупредила специалист.