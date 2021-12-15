Эксперт объяснил, чем опасно ежедневное потребление сыра

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский рассказал о том, что популярный среди россиян сыр при частом употреблении может нанести вред организму. Об этом пишет "Лента.ру".
Дело в том, что сыр обладает высокой калорийностью, поэтому не подходит для ежедневного употребления. Также в его составе есть жиры и плохой холестерин, что грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний и мочекаменной болезни.
«Также многие сорта сыра содержат большое количество соли, а это триггер для развития различных болезней. Верхняя граница употребления сыра без вреда для здоровья — 100-150 граммов в сутки», — отметил специалист.
Однако при умеренном употреблении сыр полезен организму, поскольку он богат полноценным белком, аминокислотами и кальцием. Кроме того, в продукте содержится витамин B12, отвечающий за ритмы сна и улучшающий настроение. Это особенно важно зимой, когда световой день становится коротким.