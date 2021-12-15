Эксперт объяснил, чем опасно ежедневное потребление сыра

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский рассказал о том, что популярный среди россиян сыр при частом употреблении может нанести вред организму. Об этом пишет "Лента.ру".

Дело в том, что сыр обладает высокой калорийностью, поэтому не подходит для ежедневного употребления. Также в его составе есть жиры и плохой холестерин, что грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний и мочекаменной болезни.