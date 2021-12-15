Россиян предупредили о мощном скачке температуры к концу недели

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, как в ближайшие дни изменится погода. Его слова публикуют "РИА Новости".

"Начиная с четверга в центр Европейской России перемещается не просто область низкого давления, а мощнейший циклон. Сегодня он находится над Гренландией, но в ночь на пятницу он приблизится к Москве, чуть восточнее. Тут произойдет очень резкое понижение давления. До четверга включительно будет высокое давление, а за сутки оно снизится на 25-30 миллиметров, а температура повысится на 20 градусов. Днем в пятницу-четверг будет уже около нуля градусов", — сказал Вильфанд.

По словам эксперта, изменение погоды коснётся почти всей Европейской части страны, но особенно сильно отразится на центре и севере России.