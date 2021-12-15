Обязательное страхование от пожаров: эксперт из Коми объяснила, как это отразится на ценах

Врио Министра МЧС предложил сделать страхование от пожаров обязательным. Подобное обсуждали ещё в 2011 году. Тогда предлагали так мотивировать людей, чтобы они самостоятельно пользовались противопожарным страхованием. Мы побеседовали с экспертом в сфере страхования Валентиной Борисовой и выяснили у неё о реальности этой идеи, что может помешать ей, а также был ли уже опыт обязательного страхования в истории России.

Реально ли в данный момент в России ввести обязательное страхование от пожаров?

Валентина Борисова отмечает, что сейчас эта идея нереальна и вызовет у населения негодование.

– Хотя такой услугой жители Коми активно пользовались в Советское время. Тогда действовало обязательное страхование. В то время жилплощади у граждан было меньше, страховали только дома и постройки, при этом страхование квартир (как и сейчас) было добровольным, – сообщает нам Валентина.

Такая услуга во времена СССР стоила 5 рублей в год (баню можно было застраховать и за рубль). Зная, что цены на дома невысокие, население относилось к обязательному страхованию положительно. Воспринимали они его, как налог, который позволял защитить имущество.