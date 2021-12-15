Обязательное страхование от пожаров: эксперт из Коми объяснила, как это отразится на ценах

Врио Министра МЧС предложил сделать страхование от пожаров обязательным. Подобное обсуждали ещё в 2011 году. Тогда предлагали так мотивировать людей, чтобы они самостоятельно пользовались противопожарным страхованием. Мы побеседовали с экспертом в сфере страхования Валентиной Борисовой и выяснили у неё о реальности этой идеи, что может помешать ей, а также был ли уже опыт обязательного страхования в истории России.
Реально ли в данный момент в России ввести обязательное страхование от пожаров?
Валентина Борисова отмечает, что сейчас эта идея нереальна и вызовет у населения негодование.
– Хотя такой услугой жители Коми активно пользовались в Советское время. Тогда действовало обязательное страхование. В то время жилплощади у граждан было меньше, страховали только дома и постройки, при этом страхование квартир (как и сейчас) было добровольным, – сообщает нам Валентина.
Такая услуга во времена СССР стоила 5 рублей в год (баню можно было застраховать и за рубль). Зная, что цены на дома невысокие, население относилось к обязательному страхованию положительно. Воспринимали они его, как налог, который позволял защитить имущество.
– Страховой агент обходил людей со специальным листом, оценивал имущество (какая отделка, сколько лет дому, и в целом состояние помещения) и затем оформлял страховку. Примерно 50 рублей с улицы выходило, – рассказывает нам о тонкостях работы Валентина.
Что может помешать обязательному страхованию?
Основная причина, по мнению эксперта, которая может помешать страховать имущество – это ухудшение жизни населения. Уменьшение реальных денежных доходов, подорожание квартир, основных продуктов и в целом рост цен вынуждает заботиться о самом необходимом. Страхование уходит на второй план и не пользуется спросом. К тому же страховая культура населения с 90-х годов так и не выработалась.
Как введение обязательного страхования отразится на ценах страхования квартиры? Возрастут они или уменьшатся?
– Обязательное страхование поможет уменьшить цены. В 90-ые годы прошлого века при переходе на рыночную экономику произошёл серьёзный рост стоимости страховки, – замечает Валентина.
Если такой закон примут, то людей, которые пользуются этими услугами, станет больше и доход страховых компаний возрастёт.
Какова сейчас средняя цена страховки дома и квартиры?
По оценке Валентины Борисовой, средняя стоимость годовой страховки имущества на 1 млн в Росгосстрахе составляет 10 тыс. рублей (оплатить можно и в рассрочку). Зависит цена от размеров помещения, от отделки (например, наличия пластиковых окон, обшивки дома, свежести ремонта) и года постройки. В Сбербанке подобная страховка квартиры и дома оценивается в 3,5 тыс. рублей в год. Но необходимо уточнять нюансы.
В завершении отметим, что всё новое – это хорошо забытое старое. Идею введения обязательного страхования имущества россиян, как правило, раз в 10 лет обсуждают, но напомним, что в 1999 году оно было отменено, как противоречащее Гражданскому кодексу.