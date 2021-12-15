В Сыктывкаре на Крещенских купаниях будут ограничения в палатках для переодевания

Стало известно, как именно пройдут Крещенские купания в столице Коми. Вопрос обсудили во время заседания оргкомитета под руководством вице-мэра Сыктывкара Елены Семейкиной.
Так, возле купелей будут работать палатки для переодевания с подогревом. В них, согласно противоэпидемиологическим требованиям, смогут находиться не более 15 человек.
На месте будут обустроены деревянные трапы к купелям, подъездные пути и стоянки для автомобилей по улице Кутузова. Также возле во время купаний будут дежурить спасатели, сотрудники правоохранительных органов и народные дружинники.
Из-за действующих ограничений в этом году торговые ряды установлены не будут.