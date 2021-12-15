В новогодние праздники в Коми поймали полторы сотни пьяных водителей

За выходные и праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции Коми задержали большое количество пьяных водителей. Так несколько человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования, сообщает МВД региона.

Всего за эти дни поймали 146 водителей. Согласно закону, им грозит административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами от 1,5 до 2 лет и штрафом в размере 30 тысяч рублей. За повторное аналогичное правонарушение водителю грозит уголовная ответственность.