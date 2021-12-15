Мишустин сообщил об ухудшении ситуации с омикрон-штаммом

Премьер-министр России Михаил Мишустин высказался по поводу ситуации с омикрон-штаммом. По его словам, ситуация ухудшается, пишут “РИА Новости”.

"Мы видим, что в мире ситуация стремительно ухудшается. В том числе в некоторых странах Америки, Азии, Европы. Прежде всего из-за распространения нового штамма. Важно быть готовыми к любому развитию событий", - заявил он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.