В Сыктывкаре снова заработали часы Чемпионата мира по хоккею с мячом

В столице Коми на Стефановской площади вновь заработали часы обратного отсчета времени на арт-объекте, посвящённом предстоящему Чемпионату мира по хоккею с мячом 2022 года. Теперь горожане и гости Сыктывкара всегда смогут узнать, сколько времени осталось до старта главного спортивного события этой весны, сообщает пресс-служба Минспорта Коми.



Ранее международная Федерация хоккея с мячом опубликовала на своем сайте скорректированный график турниров 2022 года. В рамках проведения чемпионата мира в Сыктывкаре, матчи группы "Б" пройдут с 8 по 13 марта, группа "А" - с 27 марта по 3 апреля. Ожидается, что в сильнейшем дивизионе на лед выйдут сборные 9 стран.



Между тем, Сыктывкар продолжает подготовку к чемпионату. Как отметили в дирекции по проведению мероприятия, вся работа идет по плану и в установленные сроки.