В Сыктывкаре нашли обезвоженную и истощенную собаку, запертую в квартире

Жительница Эжвы оказалась в реанимации, а ее собака осталась одна, запертая в квартире. О спасенном животном рассказали в приюте «Друг».
10 января в Эжвинском районе Сыктывкара вскрыли квартиру, владелица которой оказалась в больнице. Оказалось, что внутри была собака, которая осталась там без еды и воды. Пес пробыл один так долго, что был обезвожен и истощен. Животное даже не было в состоянии самостоятельно вставать и пить.
Сейчас собака приходит в себя и уже может пить волу и кефир и пытается встать. Однако оставить у себя собаку люди не могли, поэтому обратились в приют.