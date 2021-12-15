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В Сыктывкаре нашли обезвоженную и истощенную собаку, запертую в квартире

В Сыктывкаре нашли обезвоженную и истощенную собаку, запертую в квартире Фото Любови Демещенко

Жительница Эжвы оказалась в реанимации, а ее собака осталась одна, запертая в квартире. О спасенном животном рассказали в приюте «Друг».

10 января в Эжвинском районе Сыктывкара вскрыли квартиру, владелица которой оказалась в больнице. Оказалось, что внутри была собака, которая осталась там без еды и воды. Пес пробыл один так долго, что был обезвожен и истощен. Животное даже не было в состоянии самостоятельно вставать и пить.

Сейчас собака приходит в себя и уже может пить волу и кефир и пытается встать. Однако оставить у себя собаку люди не могли, поэтому обратились в приют.

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