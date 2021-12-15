В центре Сыктывкара перекрыли две улицы

Сразу две улицы в центре столицы Коми оказались перекрыты. Движение ограничено в соответствии с постановлением, подписанным мэром.

Причиной стали работы Водоканала. По улице Первомайской ограничено движение транспорта на половину ширины проезжей части в районе домов №№ 119, 121 с 9.00 11 января до 22.00 31 января.

По улице Куратова. В этой связи будет ограничено движение транспорта на всю ширину проезжей части по улице Куратова от дома № 35 до пересечения улиц Куратова – Интернациональная с 11 до 31 января.