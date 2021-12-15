Прокуратура помогла пенсионерам из Эжвы отсудить у ПФР полмиллиона рублей

Прокуратура Эжвинского района г. Сыктывкара подвела итоги работы по восстановлению прав пенсионеров на компенсацию расходов по проезду к месту отдыха и обратно.
Всего за минувшие два года в прокуратуру района поступило 31 обращение о нарушении Отделением Пенсионного Фонда РФ по Коми предусмотренного федеральным законодательством права на компенсацию данных расходов. В Пенсионном фонде заявителям отказывали в выплате компенсаций по разным основаниям, к примеру, из-за отсутствия в авиабилетах реквизитов кода и статуса бронирования или указания на тип транспортного средства в проездных билетах и т.п.
Все основания отказов были тщательно проверены прокуратурой и отнесены к незаконным, что служило основанием для обращения в суд.
По итогам рассмотрения судом исков в пользу 31 пенсионера взыскано 444 тыс. рублей. Прокуратура проконтролировала фактическое исполнение решений суда, удостоверившись, что положенные по закону денежные средства поступили на счета заявителей.