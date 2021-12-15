Ожидание и реальность: сколько сыктывкарцев получили годовую премию в 2021 году

Опрос, проведенный уже в наступившем 2022 году, показал, что число предприятий в Сыктывкаре, где зарплата повышалась менее чем полгода назад, составило 37%, от 6 до 12 месяцев назад — еще 25%. Большинство компаний индексировали зарплаты в течение последнего года. Женщин в конце года премировали чаще, чем мужчин.



По данным исследования, средний размер прибавки к зарплате в течение последнего года составил 7,5%. При этом лишь 1 из 7 опрошенных в Сыктывкаре сообщил, что его зарплата была повышена на 11—25%, и только 3 человека из 100 в городе — что рост составил от 26% до 50%. Об увеличении зарплаты более чем на 50% сообщил только 1% горожан. Справедливой же, с точки зрения среднестатистического сыктывкарца, является прибавка в 30%.



А вот расчет на премию оправдался. Перед Новым годом получить годовой бонус надеялись 19% опрошенных в городе, а получили его 28% — по данным исследования, проведенного в январе, это один из самых высоких показателей за последнее десятилетие. Чаще всего премировали россиян в возрасте до 34 лет (годовой бонус получили 36% из них). Женщин поощряли по итогам года чаще мужчин: 32% против 22% соответственно, сообщает superjob.ru.