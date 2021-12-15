Олимпиада 2036 года может пройти в России

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко не исключил, что Олимпиада снова вернётся в Россию через 22 года после игр в Сочи. Об этом он заявил в своём интервью РИА Новости, подводя итоги работы Правительства в 2021 году.

На вопрос корреспондента информационного агентства о подготовке российских спортсменов к зимней Олимпиаде в Пекине Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия будет снова бороться за право принять у себя Олимпийские игры.

- Я абсолютно уверен, что мы правильно делаем, подавая заявки на все глобальные международные события. Проведение спортивных мероприятий даёт синергию с точки зрения развития экономики, социальной сферы, позиционирования в России на глобальных рынках. Совершенно очевидно, что Россия будет продолжать бороться и за право принять у себя и Олимпийские игры тоже, — подчеркнул вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко считает, что в России уже накоплен опыт подготовки и проведения глобальных мероприятий: Олимпийские игры, Универсиады, Чемпионаты мира и Европы по футболу, и этот задел нужно использовать.

Он отметил, что, помимо Сочи, в России есть много городов, которые соответствуют уровню мировых олимпийских столиц. Среди них — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток.