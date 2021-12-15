В Коми почти два десятка пожарных всю ночь тушили дом

В доме по улице Лебедева в Корткеросе произошел мощный пожар. Десяткам жильцов пришлось эвакуироваться посреди ночи.

В 23:56 в пожарно-спасательную службу Корткеросского района поступило сообщение о возгорании в подъезде жилого дома по улице Лебедева в селе Корткерос. Подразделения МЧС прибыли к месту вызова в течение пяти минут. Из соседних квартир самостоятельно эвакуировались 30 человек, сообщает пресс-служба регионального ведомства.