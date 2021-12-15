«Конец света»: в Коми без электричества осталось 12 населенных пунктов

В Сети сообщают, что в Троицко-Печорском районе «локальный конец света», так как произошла авария на линии электропередачи. Без электричества остались 12 населенных пунктов, передает БНК.
По информации администрации Троицко-Печорского района, все отключенные населенные пункты запитаны по резервной дизельной схеме. Свет и электричество в домах уже есть.
Аварийное отключение произошло на линии электропередачи по направлению Троицко-Печорск – Комсомольск-на-Печоре. Восстановительные бригады незамедлительно выехали для устранения аварии. Предполагаемое место аварии установлено, сейчас бригады пробираются к нему, чтобы на месте установить причину. Все социальные объекты под контролем, котельные работают с использованием дизелей, запас топлива есть, дополнительно будет организован подвоз топлива для дизелей. Ситуация на постоянном контроле, рассказали в пресс-службе муниципалитета.