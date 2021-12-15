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«Конец света»: в Коми без электричества осталось 12 населенных пунктов

«Конец света»: в Коми без электричества осталось 12 населенных пунктовnews.bigmir.net

В Сети сообщают, что в Троицко-Печорском районе «локальный конец света», так как произошла авария на линии электропередачи. Без электричества остались 12 населенных пунктов, передает БНК.

По информации администрации Троицко-Печорского района, все отключенные населенные пункты запитаны по резервной дизельной схеме. Свет и электричество в домах уже есть.

Аварийное отключение произошло на линии электропередачи по направлению Троицко-Печорск – Комсомольск-на-Печоре. Восстановительные бригады незамедлительно выехали для устранения аварии. Предполагаемое место аварии установлено, сейчас бригады пробираются к нему, чтобы на месте установить причину. Все социальные объекты под контролем, котельные работают с использованием дизелей, запас топлива есть, дополнительно будет организован подвоз топлива для дизелей. Ситуация на постоянном контроле, рассказали в пресс-службе муниципалитета.

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