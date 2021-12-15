«Конец света»: в Коми без электричества осталось 12 населенных пунктов

В Сети сообщают, что в Троицко-Печорском районе «локальный конец света», так как произошла авария на линии электропередачи. Без электричества остались 12 населенных пунктов, передает БНК.

По информации администрации Троицко-Печорского района, все отключенные населенные пункты запитаны по резервной дизельной схеме. Свет и электричество в домах уже есть.