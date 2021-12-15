Сыктывкарец превратил 5 тысяч из «банка приколов» в настоящие

В УМВД России по г. Сыктывкару обратилась женщина 1981 года рождения и сообщила, что у нее похитили порядка 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что накануне вечером заявительница пригласила к себе домой приятеля. В процессе общения мужчина попросил разменять 5000 рублей на пять купюр по 1000 рублей. Позже потерпевшая обнаружила, что вместо подлинной купюры, она получила от знакомого банкноту "банка приколов".