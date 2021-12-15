Сыктывкарец превратил 5 тысяч из «банка приколов» в настоящие

В УМВД России по г. Сыктывкару обратилась женщина 1981 года рождения и сообщила, что у нее похитили порядка 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Коми.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что накануне вечером заявительница пригласила к себе домой приятеля. В процессе общения мужчина попросил разменять 5000 рублей на пять купюр по 1000 рублей. Позже потерпевшая обнаружила, что вместо подлинной купюры, она получила от знакомого банкноту "банка приколов".
В ходе оперативно – розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1975 года рождения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".
Получены признательные показания. Часть денежных средств изъята. Расследование продолжается. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.