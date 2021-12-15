За новогодние выходные в Коми произошло более 40 пожаров, есть погибшие

Сотрудники МЧС подвели итоги новогодних выходных в Коми. За эти дни в регионе произошло 44 пожара. Подробнее об этом рассказал «Коми Гор».
Согласно данным экстренной службы, за минувшие каникулы зарегистрировано семь пострадавших и двое погибших. В большинстве случаев горели жилые дома - частные и многоэтажные. Основные причины - нарушения правил пользования электроотопительными приборами, также неосторожное обращение с огнем.
По сравнению с прошлым годом пожаров снизилось - это результат профилактических рейдов, считают в ведомстве. Их было около тысячи: инспекторы посещали социальные учреждения, ходили по домам и дачам.
Количество пострадавших при этом выросло. Контролировать ситуацию многим помешал алкоголь. В списке погибших за первую декаду января - два жителя Койгородского и Удорского района.
- В обоих случаях причины банальны. Это неосторожное обращение с огнем и нахождение в алкогольном опьянении. Одна из них - причина, а второе - это то, что способствовало нарушению требований пожарной безопасности и привело к гибели людей, - прокомментировал главный госинспектор РК по пожнадзору Михаил Муравьёв.