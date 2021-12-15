За новогодние выходные в Коми произошло более 40 пожаров, есть погибшие

Сотрудники МЧС подвели итоги новогодних выходных в Коми. За эти дни в регионе произошло 44 пожара. Подробнее об этом рассказал «Коми Гор».

Согласно данным экстренной службы, за минувшие каникулы зарегистрировано семь пострадавших и двое погибших. В большинстве случаев горели жилые дома - частные и многоэтажные. Основные причины - нарушения правил пользования электроотопительными приборами, также неосторожное обращение с огнем.

По сравнению с прошлым годом пожаров снизилось - это результат профилактических рейдов, считают в ведомстве. Их было около тысячи: инспекторы посещали социальные учреждения, ходили по домам и дачам.

Количество пострадавших при этом выросло. Контролировать ситуацию многим помешал алкоголь. В списке погибших за первую декаду января - два жителя Койгородского и Удорского района.