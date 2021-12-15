Минтруд напомнил о выходных в 2022 году

Нерабочие новогодние выходные прошли. Поэтому Минтруд страны решил напомнить, сколько ещё дней мы сможем отдохнуть в этом году.
Так, 104 дня в году выпадают на выходные. 14 из них - праздничные, сообщает ведомство. В День защитника Отечества мы будем отдыхать один день, а вот в Международный женский день - с 6 по 8 марта. 5 марта будет сокращённой рабочей субботой.
Майские праздники в этом году по сути начнутся в субботу 30 апреля. В честь Дня труда будем отдыхать с 1 по 3 мая. С 4 по 6 мая будут рабочие дни. А после, в честь Дня Победы, мы будем отдыхать с 7 по 10 мая.
День России празднуется с 11 по 13 июня. А в ноябре в честь Дня народного единства будем отдыхать с 4 по 6 ноября. 3 ноября - сокращенный день.
31 декабря в 2022 году выпадает на субботу и вновь станет нерабочим.