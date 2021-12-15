Минтруд напомнил о выходных в 2022 году

Нерабочие новогодние выходные прошли. Поэтому Минтруд страны решил напомнить, сколько ещё дней мы сможем отдохнуть в этом году.

Так, 104 дня в году выпадают на выходные. 14 из них - праздничные, сообщает ведомство. В День защитника Отечества мы будем отдыхать один день, а вот в Международный женский день - с 6 по 8 марта. 5 марта будет сокращённой рабочей субботой.