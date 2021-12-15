Эксперт призвал не бояться введения продуктовых карточек в России

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил о том, что рост цен может привести к появлению продуктовых карточек для малообеспеченных россиян. Однако, по мнению эксперта, такого нововведения не нужно бояться, пишут "РИА Новости".

- Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки, — сказал он.



По словам Гринберга, ничего плохого в этом нет.