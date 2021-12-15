В Госдуме предложили снизить налоги для бедных россиян

Председатель Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил снизить НДФЛ для малообеспеченных россиян до 0 процентов. Об этом пишет РИА Новости.

- Надо и снижать налоги для тех, кто получает мало. Вплоть до того, что ставка должна быть 0 процентов для тех, кто получает до 25 тысяч рублей, — сказал он и уточнил, что в этом вопросе необходим комплексный подход.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил о необходимости облагать налогом в 25 процентов ставки НДФЛ богатых россиян, которые имеют ежегодную прибыль больше 10 миллионов рублей. Он отметил, что такой шаг поможет нивелировать разрыв в доходах. Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев посчитал такую идею популистской, но допустил, что система налогообложения в будущем может стать более дифференцированной.