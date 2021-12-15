По "Пушкинской карте" можно будет ходить в кино

Стало известно о том, что уже с февраля "Пушкинскую карту" можно будет использовать для покупки билетов в кино. Распространяться её действие будет на отечественные фильмы, сообщают со ссылкой на Михаила Мишустина РИА Новости.

- С 1 января номинал "Пушкинской карты" увеличен с трех до пяти тысяч рублей в год. Со следующего месяца - с февраля - возможности карты будут расширены. Ее станут принимать и в кинотеатрах при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке министерства культуры и Фонда кино. В течение года на это можно использовать до 2 тысяч рублей", - сказал Мишустин.