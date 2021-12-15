В Сыктывкаре таксисты пытаются искусственно поднять цены за поездки

К нам в редакцию обратился из водителей такси Яндекс.Go, который утверждает, что его коллеги искусственно пытаются повысить цену на свои услуги. “Про Город” разобрался в проблеме.
- Вот так мошенники поднимают цены на такси. Группа таксистов сама делает такие заказы и не берут их. Этим они искусственно повышают цену. Из-за таких, как они, становится только хуже работать, - сообщил обеспокоенный таксист.
Возможно ли искусственно поднять цены на такси?
В сервисе Яндекс.Go рассказали, что такое впринципе невозможно.
- Водители никак не могут контролировать спрос и завышать его искусственно. Стоимость рассчитывается по многим факторам. Искусственно на неё никак не повлиять, - заключили сотрудники сервиса.