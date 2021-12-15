Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре таксисты пытаются искусственно поднять цены за поездки

В Сыктывкаре таксисты пытаются искусственно поднять цены за поездкиФото из архива PG11.ru

К нам в редакцию обратился из водителей такси Яндекс.Go, который утверждает, что его коллеги искусственно пытаются повысить цену на свои услуги. “Про Город” разобрался в проблеме. 

- Вот так мошенники поднимают цены на такси. Группа таксистов сама делает такие заказы и не берут их. Этим они искусственно повышают цену. Из-за таких, как они, становится только хуже работать, - сообщил обеспокоенный таксист. 

Возможно ли искусственно поднять цены на такси?

В сервисе Яндекс.Go рассказали, что такое впринципе невозможно.

- Водители никак не могут контролировать спрос и завышать его искусственно. Стоимость рассчитывается по многим факторам. Искусственно на неё никак не повлиять, - заключили сотрудники сервиса. 
 

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости