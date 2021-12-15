Добрался ли "омикрон" до Сыктывкара: комментарий Минздрава Коми

В одном из телеграм-каналов Коми появилась информация о том, что местная инста-блогер заболела новым штаммом “омикрон”. “Про Город” разобрался, успел ли новый вирус добраться до Сыктывкара.

У популярного местного блогера вышла сториз о том, что она заболела “омикроном”. Эту тему сразу же подхватили в телеграм-канале и заявили, что этот вирус добрался и до нас. Правда, оказалось, что эта информация ложная - блогер сейчас находится в Москве.