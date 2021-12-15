Эксперт назвал пары продуктов, наносящие колоссальный вред организму

Врачи назвали ряд продуктов, которые люди часто употребляют в паре друг с другом, наносящие огромный вред здоровью за счет их несочетаемости. Об этом сообщает «Медик Форум».

Одна из самых часто встречающихся комбинаций продуктов, которые многие предпочитают есть на завтрак, является выпечка из белой муки и варенье. В белом хлебе, как и в джеме содержатся простые углеводы, которые вызывают резкие колебания уровня сахара и инсулина в крови человека. Это, в свою очередь, приводит к увеличению риска заболевания диабетом второго типа, рассказали медики.