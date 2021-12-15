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В мэрии Сыктывкара рассказали, освобождает ли актированный день школьников от учебы

В мэрии Сыктывкара рассказали, освобождает ли актированный день школьников от учебы

Раньше актированный день для школьников означал то, что можно отдохнуть и не идти на учебу. Однако с внедрением технологий дистанционного обучения это должно было измениться. “Про Город” разобрался, как работают школы в актированные дни. 

В администрации заявили, что актированный день - это не отмена учебных занятий. В актированный день образовательный процесс организуется следующим образом:

  • школьников учат дистанционно в соответствии с локальным нормативным актом школы для обучающихся, не пришедших в общеобразовательную организацию. 
  • очно будут учить тех, кто все-таки пришел в школу, несмотря на актированный день.
     

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