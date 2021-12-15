В Госдуме обсудят обязательное тестирование школьников на наркотики и отклонения психики

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил РИА Новости, что в начале весенней сессии в нижней палате российского парламента обсудят вопрос о введении в школах обязательного тестирования учащихся на наркотики и психические отклонения.
- Сегодня некому заниматься психическим, психологическим тестированием школьников, а это очень важно. Также обязательным в школах должно быть тестирование на наркотики. Это комплексный вопрос, - сказал Милонов агентству.
По его словам, подобные тестирования школьников позволят избежать ряда случаев насилия в образовательных учреждениях. Кроме этого, на сегодняшний день родители школьников имеют право отказаться от проведения ребенку теста на наркотики, подчеркнул Милонов.
- Родители, отказываясь от подобного теста, пытаются скрыть возможную проблему, но надо отталкиваться от того, что родители не в силах справиться с этой бедой. Если родитель отказывается от проведения подобного рода теста, то это значит, что он подозревает или боится, что что-то будет выявлено. А чего бояться? Тут не бояться надо, в этом возрасте еще можно спасти человека, - добавил депутат.
- Мы обсуждали это в рамках слушаний комитета. Профессиональное сообщество достаточно убедительно нас просило заняться этими вопросами. После новогодних каникул будем обсуждать эти вопросы, - сказал Милонов.