В Госдуме обсудят обязательное тестирование школьников на наркотики и отклонения психики

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил РИА Новости, что в начале весенней сессии в нижней палате российского парламента обсудят вопрос о введении в школах обязательного тестирования учащихся на наркотики и психические отклонения.

- Сегодня некому заниматься психическим, психологическим тестированием школьников, а это очень важно. Также обязательным в школах должно быть тестирование на наркотики. Это комплексный вопрос, - сказал Милонов агентству.

По его словам, подобные тестирования школьников позволят избежать ряда случаев насилия в образовательных учреждениях. Кроме этого, на сегодняшний день родители школьников имеют право отказаться от проведения ребенку теста на наркотики, подчеркнул Милонов.