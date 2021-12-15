"Почему мы должны платить за спорт?": сыктывкарцы возмущены взносами за детские первенства

В одном из местных телеграм-каналов Коми появилось сообщение от возмущенного сыктывкарца, который утверждает, что за участие в соревнованиях по плаванию с его детей берут деньги. Мужчина считает, что это неправильно. “Про Город” разобрался, могут ли организаторы подобных мероприятий брать деньги за участие.

- В Сыктывкарском бассейне за участие в городских соревнованиях родители платят стартовый взнос. Отсутствие взноса - отстранение от участия. И это все для деток 2011-2014 года рождения! Ситуация не радует, конечно. Нарушение прав детей, на секундочку, - говорится в сообщении.