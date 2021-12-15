"Почему мы должны платить за спорт?": сыктывкарцы возмущены взносами за детские первенства

В одном из местных телеграм-каналов Коми появилось сообщение от возмущенного сыктывкарца, который утверждает, что за участие в соревнованиях по плаванию с его детей берут деньги. Мужчина считает, что это неправильно. “Про Город” разобрался, могут ли организаторы подобных мероприятий брать деньги за участие.
- В Сыктывкарском бассейне за участие в городских соревнованиях родители платят стартовый взнос. Отсутствие взноса - отстранение от участия. И это все для деток 2011-2014 года рождения! Ситуация не радует, конечно. Нарушение прав детей, на секундочку, - говорится в сообщении.
В администрации Сыктывкара заявили, что взносы при организации соревнований не противоречат законодательству. Согласно статье 20 ФЗ от 04.12.2007 организаторы мероприятий сами определяют условия их проведения. Также, согласно пункту №5 статьи 38 ФЗ, финансирование физической культуры и спорта может осуществляться из различных источников.
Сумма стартовых взносов законодательством не регулируется и определяется организаторами спортивного мероприятия.
Что касается этой конкретной жалобы, то для участия в новогодних соревнованиях по плаванию предусмотрен стартовый взнос в размере 200 рублей, который в полном объёме направлен на приобретение для участников соревнований сладких призов. Все другие финансовые затраты на организацию и проведение мероприятия (в том числе подготовка базы, судейство, медицинское сопровождение) понес МАУ СШОР «Аквалидер».