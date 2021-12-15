Энергоэффективно и тепло: лучшие конденсационные котлы для дома

С наступлением холодов достичь оптимального микроклимата можно благодаря установке конденсационного газового котла. Его рекомендуется устанавливать в домах большой площади. К слову, его КПД выше по сравнению с конвекционным. Эксперты e-Katalog проанализировали технические характеристики самых популярных моделей и выбрали пять лучших. Какие конденсационные газовые котлы вошли в топ?

Настенный одноконтурный конденсационный котел Hotpoint-Ariston Clas One System 24 RDC примечателен бесшумной работой и инновационными решениями. Мощность составляет 24,4 кВт. Функция AUTO обеспечивает поддержание заданной температуры в помещении. Есть возможность изменять температуру теплоносителя в пределах от 35 до 82 градусов. Управление простое и интуитивно понятное. Осуществляется посредством кнопок, расположенных на лицевой стороне. Все параметры работы в реальном времени отображаются на цифровом дисплее. Система безопасности включает защиту от падения давления газа, перегрева воды, погасания пламени и др. Опционально подключается Wi-Fi – модуль. Модель подходит для помещений площадью до 195 кв. м. Производитель немало внимания уделил дизайну. Котел выглядит стильно, поэтому легко впишется в современный интерьер.

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Protherm Lynx Condens 25 MKO

Энергоэффективный газовый котел Protherm Lynx Condens 25 MKO с закрытой камерой сгорания оснащен микропроцессорной системой управления, а также поддерживает коммуникационную шину eBus. Устройство можно подключить к коаксиальному или раздельному дымоходу. Теплообменник изготовлен из кремний-алюминиевого сплава, который отлично проводит тепло и устойчив к кислому конденсату, образующемуся в процессе работы. Мощность составляет 26,5 кВт. Предусмотрена возможность интегрироваться в систему «умный дом». Котел оптимально подходит для организации отопления в жилых и коммерческих помещениях площадью до 212 кв. м. Благодаря закрытой камере сгорания и системе принудительного дымоудаления может устанавливаться непосредственно в жилых зонах.

Vaillant ecoTEC plus VU INT 166/5-5

Котел Vaillant ecoTEC plus VU INT 166/5-5 мощностью 14 кВт оснащен теплообменником из нержавеющей стали и тихим 2-ступенчатым насосом с автоматическим переключением. На случай, если перегреется вода, погаснет пламя или нарушится циркуляция воды, предусмотрена система безопасности, которая минимизирует нежелательные последствия. Устройство оснащено цифровым дисплеем с подсветкой и интуитивно понятным интерфейсом, на котором отображаются актуальные параметры работы. Топочный газ отводится принудительно. Допустимая квадратура обслуживаемого помещения — 112 кв. м.