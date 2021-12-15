В Сыктывкаре создали компьютерный клуб для пожилых людей и провели профилактические беседы о финансовой грамотности. Это стало возможным благодаря социально значимым проектам «Мир без границ» и «Не дай себя обмануть!», которые были реализованы в 2021 году в рамках конкурса грантов НКО.

При реализации проекта Сыктывкарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов «Мир без границ» было приобретено компьютерное оборудование и программное обеспечение для открытия компьютерного клуба для индивидуальной социальной адаптации людей пожилого возраста.