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В Сыктывкаре создали компьютерный клуб для пожилых людей

В Сыктывкаре создали компьютерный клуб для пожилых людейАдминистрация Сыктывкара

В Сыктывкаре создали компьютерный клуб для пожилых людей и провели профилактические беседы о финансовой грамотности. Это стало возможным благодаря социально значимым проектам «Мир без границ» и «Не дай себя обмануть!», которые были реализованы в 2021 году в рамках конкурса грантов НКО.

При реализации проекта Сыктывкарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов «Мир без границ» было приобретено компьютерное оборудование и программное обеспечение для открытия компьютерного клуба для индивидуальной социальной адаптации людей пожилого возраста.

В компьютерном клубе было проведено 37 занятий для 11 человек, а также три консультации для двух человек. Все занятия проводились индивидуально, с учетом возрастных, физических особенностей и потребностей людей пожилого возраста. Дополнительно в очередь на обучение записано 18 пенсионеров.

Работа клуба позволила обеспечить горожан пожилого возраста равенством доступа к информационным ресурсам, сократить цифровой разрыв между поколениями и обеспечить права пожилых людей на использование электронных государственных услуг и социальных интернет-сервисов.

В рамках реализации проекта «Не дай себя обмануть!»  совместно с сотрудниками УМВД г. Сыктывкара были проведены лекции, профилактические беседы с гражданами пожилого возраста, а также встречи с ветеранами. Распространены информационные листовки с целью повышения финансовой грамотности населения и снижения фактов мошенничества в отношении лиц пожилого возраста.

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