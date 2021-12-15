В Сыктывкаре создали компьютерный клуб для пожилых людей и провели профилактические беседы о финансовой грамотности. Это стало возможным благодаря социально значимым проектам «Мир без границ» и «Не дай себя обмануть!», которые были реализованы в 2021 году в рамках конкурса грантов НКО.
При реализации проекта Сыктывкарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов «Мир без границ» было приобретено компьютерное оборудование и программное обеспечение для открытия компьютерного клуба для индивидуальной социальной адаптации людей пожилого возраста.
В компьютерном клубе было проведено 37 занятий для 11 человек, а также три консультации для двух человек. Все занятия проводились индивидуально, с учетом возрастных, физических особенностей и потребностей людей пожилого возраста. Дополнительно в очередь на обучение записано 18 пенсионеров.
Работа клуба позволила обеспечить горожан пожилого возраста равенством доступа к информационным ресурсам, сократить цифровой разрыв между поколениями и обеспечить права пожилых людей на использование электронных государственных услуг и социальных интернет-сервисов.
В рамках реализации проекта «Не дай себя обмануть!» совместно с сотрудниками УМВД г. Сыктывкара были проведены лекции, профилактические беседы с гражданами пожилого возраста, а также встречи с ветеранами. Распространены информационные листовки с целью повышения финансовой грамотности населения и снижения фактов мошенничества в отношении лиц пожилого возраста.