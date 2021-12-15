Жителей Коми ждет проверка сирен и систем оповещения

Для проверки системы оповещения и информирования населения Республики Коми 12 января c 10:00 до 12:00 будут производиться кратковременные запуски электросирен с последующей передачей по уличным громкоговорителям и проводному радио речевого сообщения.

В Сыктывкаре, Ухте и в Воркуте проходит опытная эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". В этот период в указанных городах будут предаваться речевые сообщения по сети уличных громкоговорителей.

Напоминаем, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации население республики получит сигнал "Внимание всем!" в виде длительного, от 3 до 5 минут, звучания сирен. После этого будет передано информационное сообщение о случившемся и порядке необходимых действий. На всей территории региона информация передаётся по 10 общедоступным телеканалам цифрового телевидения (первый мультиплекс), телевизионному каналу "Юрган" через спутниковое вещание "Триколор", "Телекарта" и IP телевидение Ростелеком. Указанные телеканалы на весь период ликвидации ЧС надо держать постоянно включёнными.

Если вы услышали сигнал "Внимание всем!" на улице, необходимо:

Подойти к уличному громкоговорителю. Прослушать сообщение, в котором будет точная информация о случившемся и правилах поведения в этой ситуации.

Если вы услышали сигнал "Внимание всем!" и в это время находитесь дома, необходимо: