Жителей Коми ждет проверка сирен и систем оповещения

Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщает, что 12 января состоится техническая проверка системы оповещения и информирования населения Республики Коми.
Для проверки системы оповещения и информирования населения Республики Коми 12 января c 10:00 до 12:00 будут производиться кратковременные запуски электросирен с последующей передачей по уличным громкоговорителям и проводному радио речевого сообщения.
В Сыктывкаре, Ухте и в Воркуте проходит опытная эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". В этот период в указанных городах будут предаваться речевые сообщения по сети уличных громкоговорителей.
Напоминаем, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации население республики получит сигнал "Внимание всем!" в виде длительного, от 3 до 5 минут, звучания сирен. После этого будет передано информационное сообщение о случившемся и порядке необходимых действий. На всей территории региона информация передаётся по 10 общедоступным телеканалам цифрового телевидения (первый мультиплекс), телевизионному каналу "Юрган" через спутниковое вещание "Триколор", "Телекарта" и IP телевидение Ростелеком. Указанные телеканалы на весь период ликвидации ЧС надо держать постоянно включёнными.
Если вы услышали сигнал "Внимание всем!" на улице, необходимо:
- Подойти к уличному громкоговорителю.
- Прослушать сообщение, в котором будет точная информация о случившемся и правилах поведения в этой ситуации.
Если вы услышали сигнал "Внимание всем!" и в это время находитесь дома, необходимо:
- Включить телевизор или проводное радио.
- Прослушать сообщение, в котором будет точная информация о случившемся и правилах поведения в этой ситуации.