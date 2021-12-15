МВД изменит билеты на водительские права

Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, «в настоящее время продолжается работа по изменению подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами».

Эта работа связана с комплексом мероприятий по снижению аварийности по вине водителей, водительский стаж которых составляет менее двух лет, и совершенствованию системы допуска людей к управлению автомобилями в целом.