МВД изменит билеты на водительские права

Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, «в настоящее время продолжается работа по изменению подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами».
Эта работа связана с комплексом мероприятий по снижению аварийности по вине водителей, водительский стаж которых составляет менее двух лет, и совершенствованию системы допуска людей к управлению автомобилями в целом.
— Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от «заучивания» конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения», — пояснили в МВД.
Всего, по данным ГИБДД, в России за 11 месяцев 2021 года произошло более 7 тыс. ДТП с участием водителей со стажем управления до двух лет, в них погибли 682 человека, более 10 тыс. пострадали, приводит данные ТАСС.
Как уточняется в публикации, с 1 апреля вступили в силу новые правила сдачи экзамена на права. Теоретический экзамен остался прежним, а практический теперь состоит только из одной части — поездки по городу.