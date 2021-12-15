Российских школьников предупредили о важном изменении в ЕГЭ-2022

В 2022 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать школьники, которые не имеют опыта в сдаче экзаменов. Дело в том, что нынешние выпускники не сдавали Основной государственный экзамен (ОГЭ). Об этом сообщает URA.ru
- В этом году на ЕГЭ придут выпускники, которые вообще не имеют опыта сдачи экзаменов. ОГЭ они не сдавали из-за коронавируса, — пишет Российская газета.
Правила поступления в ВУЗы по сравнению с прошлыми годами не изменились:
- Абитуриентам также можно принести итоги ЕГЭ за прошедшие пять лет.
- Подавать документы разрешается сразу в пять вузов, а количество направлений каждый вуз определяет сам — не больше 10.
- Отправить документы можно дистанционно, по почте и лично.
- Зачисление будет проходить в одну волну.
- Медицинская справка не нужна, но есть несколько специальностей, где проходить медосмотр все же придется.