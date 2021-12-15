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Российских школьников предупредили о важном изменении в ЕГЭ-2022

Российских школьников предупредили о важном изменении в ЕГЭ-2022Фото из архива PG11.ru

В 2022 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать школьники, которые не имеют опыта в сдаче экзаменов. Дело в том, что нынешние выпускники не сдавали Основной государственный экзамен (ОГЭ). Об этом сообщает URA.ru

- В этом году на ЕГЭ придут выпускники, которые вообще не имеют опыта сдачи экзаменов. ОГЭ они не сдавали из-за коронавируса, — пишет Российская газета.

Правила поступления в ВУЗы по сравнению с прошлыми годами не изменились:

  • Абитуриентам также можно принести итоги ЕГЭ за прошедшие пять лет.
  • Подавать документы разрешается сразу в пять вузов, а количество направлений каждый вуз определяет сам — не больше 10.
  • Отправить документы можно дистанционно, по почте и лично.
  • Зачисление будет проходить в одну волну.
  • Медицинская справка не нужна, но есть несколько специальностей, где проходить медосмотр все же придется.

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