В России предсказали рост зарплат в большинстве компаний

До двух третей российских компаний могут повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году. Таким предсказанием поделились эксперты в сфере рекрутинга. Об этом сообщают "Лента.ру".

- Увеличения окладов сотрудников в 2022 году ожидают 67 процентов (опрошенных руководителей) компаний, еще 27 процентов не рассчитывают ни на какие изменения в этом плане, а о возможном снижении говорят лишь один процент, — объяснила директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter и руководитель проекта «Банк данных заработных плат» Наталья Данина.

По словам специалиста, более 19 процентов компаний пересмотрели зарплаты сотрудников еще в декабре 2021 года. Она также отметила, что медиана планируемого изменения заработной платы составляет пять процентов.

В пресс-службе сервиса Superjob отметили, что зарплаты планируют повысить 29 процентов российских компаний. В компании заявили, что работодатели уже больше года испытывают сложности с привлечением и удержанием сотрудников.