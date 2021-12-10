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В Сыктывкаре готовятся к крещенским купаниям

В Сыктывкаре готовятся к крещенским купаниямФото из архива PG11.ru

В Сыктывкаре приступили к подготовке к крещенским купаниям. Об этом сообщает "Комиинформ".

В частности, в районе м.Красная Гора была расчищена дорога, ведущая к месту, где будет оборудована купель.

Как сообщают коммунальщики, чтобы подготовить дорогу, ушло две ночи. Дорогу чистили с помощью трактора К-701 "Кировец" в полной темноте, лишь свет прожектора на тракторе освещал участки перед отвалом. 

Путь к купели начали расчищать заранее, чтобы полотно хорошенько промерзло и уплотнилось за счет мороза.

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