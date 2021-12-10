В Госдуме предложили забирать у богатых россиян до половины дохода

При доходах свыше 10 млн рублей в год нужно установить в России налог в 25% ставки НДФЛ, а для сверхприбыли — до 40-50%. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. Об этом сообщает "URA.RU".

- Мы предлагаем установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40-50% для сверхдоходов. При этом, для тех, кто получает МРОТ и меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5%, или до нуля. Это будет более справедливая система, она приведет к сокращению разрыва в доходах, снизит социальную напряженность. Некоторые опасаются, что в этом случае олигархи от нас сбегут, но практика показывает, что во всех развитых странах налогообложение еще выше. В Западной Европе, где так любят жить наши олигархи, ставки доходят и до 60%, — заметил Михаил Щапов.

По словам депутата, сейчас в стране наблюдается серьезный социальный разлом.