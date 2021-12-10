Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе в Сыктывкаре

Погода продолжит испытывать своими контрастами и в первую рабочую неделю нового года. И все так же по вине частой смены циклонов и промежуточных полей повышенного атмосферного давления.
После относительно морозной погоды в воскресенье, уже в понедельник, 10 января, в южных и центральных районах с умеренными снегопадами и порывистым ветром ожидается повышение температуры воздуха до -5...-12С. Потепление прогнозируется кратковременным, уже в ночь с понедельника на вторник также резко похолодает до -25...-32С. Во вторник днем и в среду ожидается в пределах -15...-22С, в крайних восточных районах — -25...-30С.
Но с четверга, начиная с западных районов, в очередной раз произойдет резкая смена погодных условий. Под влиянием глубокого североатлантического циклона атмосферное давление будет падать, пройдут снегопады, местами возможно сильные, по предварительным расчетам порывы ветра будут достигать 15-18 м/с, не исключены метели. На большей части территории потеплеет до 0...-5С, на крайнем северо-востоке до -5...-10С.