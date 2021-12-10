Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе в Сыктывкаре

Погода продолжит испытывать своими контрастами и в первую рабочую неделю нового года. И все так же по вине частой смены циклонов и промежуточных полей повышенного атмосферного давления.

После относительно морозной погоды в воскресенье, уже в понедельник, 10 января, в южных и центральных районах с умеренными снегопадами и порывистым ветром ожидается повышение температуры воздуха до -5...-12С. Потепление прогнозируется кратковременным, уже в ночь с понедельника на вторник также резко похолодает до -25...-32С. Во вторник днем и в среду ожидается в пределах -15...-22С, в крайних восточных районах — -25...-30С.