Врач дал советы, как мобилизоваться к концу каникул

Врач посоветовал не планировать какие-либо виды активности в последний день каникул и лечь спать до полуночи, а в первый рабочий день нужно предпринять усилия, чтобы взбодриться, - утренняя зарядка, контрастный душ, сытный завтрак, горячий ароматный кофе или бодрящий чай, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

- Эффективно начать готовиться к бодрому утру уже в последний день каникул. 9 января постарайтесь не оставаться утром долго в постели, даже если вы мало спали ночью. Лучше потерпеть и раньше лечь вечером. Не планируйте в этот день слишком больших активностей. Выделите время на подготовку к рабочей неделе. Займитесь внешностью, одеждой, составлением планов, - рассказал Тяжельников.

Он отметил, что нужно обязательно лечь спать до 23-24 часов, так как в это время начинается выработка гормона мелатонина, который способствует засыпанию и регенерации организма. Даже если не хочется спать, церемония подготовки ко сну поможет расслабиться и настроиться на отдых.