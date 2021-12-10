Эксперт рассказал о нововведениях для должников по кредитам в 2022 году

Рост просроченной кредиторской задолженности и сложная экономическая ситуация диктуют необходимость принятия мер по защите права должников сохранять часть получаемого дохода, необходимого для нормального существования. Поэтому уже в Новом году тех, кто задолжал банкам и не может вовремя вернуть деньги, ждут некоторые послабления, рассказывает заслуженный юрист России Иван Соловьев. Об этом сообщает агенство "Прайм".

В соответствии с обещанием, данным главой государства в ходе прямой линии, которая состоялась в 2020 году, летом 2021 года был принят федеральный закон № 234-ФЗ, в соответствии с которым у наших граждан с 1 января 2022 года появится право на обращение в подразделение судебных приставов, в котором возбуждено или уже ведется исполнительное производство о наложении взыскания на их доходы, с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума, говорит эксперт.

- Соответствующая сумма будет считаться неприкосновенным минимальным размером дохода, необходимым для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении, — поясняет Соловьев.

Технически, по его словам, это будет работать следующим образом: гражданин предоставляет в службу судебных приставов заявление с приложением подтверждающих наличие ежемесячного дохода документов, а также сведения об источниках этого дохода. При этом в заявлении с обязательном порядке указываются Ф.И.О. заявителя, его гражданство, номер паспорта, место постоянной регистрации или пребывания, номер контактного телефона; реквизиты открытого в банке или иной кредитной организации банковского счета, на котором необходимо сохранять зарплату и иные доходы ежемесячно в размере прожиточного минимума; наименование и адрес банка или иной кредитной организации, обслуживающей банковский счет, реквизиты которого указаны в заявлении.