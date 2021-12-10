Скончалась чемпионка мира, 3-кратная чемпионка Советского Союза лыжница Нина Рочева

Сегодня на 74 году жизни скончалась советская лыжница, призёр зимних Олимпийских игр 1980 года, чемпионка мира, 3-кратная чемпионка Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Нина Рочева.

Как отметили в пресс-службе Минспорта Коми, кроме славных спортивных достижений, для всех Нина Петровна запомнится своей добротой, чуткостью, скромностью и отзывчивостью. Ее усердие и целеустремлённость позволили добиться высоких достижений в профессиональной карьере. В семье она была надежной опорой, всегда готовая помочь и поддержать.