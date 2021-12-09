В Коми чипируют оленей

В Коми планируют распространить внедрение системы "Хорриот" на северных оленей, а также других сельскохозяйственных животных. Об этом на прямой линии с читателями "Комиинформа" рассказал министр сельского хозяйства и потребительского рынка РК Денис Шаронов.
Он сообщил, что с текущего года систему планируют внедрять в оленеводстве. Благодаря чипам, будет возможно отследить принадлежность животного и сведения о прививках. Кроме того, в некоторых районах Коми существует проблема безнадзорного выгула крупных сельскохозяйственных животных. Такая мера поможет муниципалитетам привлечь к ответственности владельцев.
В 2021 году в тестовом режиме Россельхознадзором Республики Коми запущен для реализации на территории региона компонент "Хорриот". Компонент "Хорриот" - новшество для республики. Он представляет собой базу данных, куда вносятся сведения о животных согласно утвержденному перечню. Туда входят не только бездомные собаки, на которые делается акцент, но и сельхозживотные, кошки и другие.