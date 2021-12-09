В Коми чипируют оленей

В Коми планируют распространить внедрение системы "Хорриот" на северных оленей, а также других сельскохозяйственных животных. Об этом на прямой линии с читателями "Комиинформа" рассказал министр сельского хозяйства и потребительского рынка РК Денис Шаронов.

Он сообщил, что с текущего года систему планируют внедрять в оленеводстве. Благодаря чипам, будет возможно отследить принадлежность животного и сведения о прививках. Кроме того, в некоторых районах Коми существует проблема безнадзорного выгула крупных сельскохозяйственных животных. Такая мера поможет муниципалитетам привлечь к ответственности владельцев.