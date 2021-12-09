Эксперты увидели в «омикроне» конец пандемии

Появление штамма "омикрон" означает, что самый острый период пандемии близится к концу. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на южноафриканских ученых.

Группа медиков провела исследование в больнице, где зафиксировали самую первую вспышку "омикрона": они проанализировали записи 466 пациентов, заболевших в нынешнюю волну COVID-19, и 3976 предыдущих случаев болезни.