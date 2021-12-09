500 грамм наркотиков и 4 миллиона рублей: в Коми подвели итоги деятельности СОБР «Заря»

В 2021 году сотрудники СОБР "Заря" Управления Росгвардии по Республике Коми принимали участии в оказании силовой поддержки взаимодействующим силовым структурам при проведении оперативно-розыскных, оперативно-профилактических мероприятий, в проведении специальных мероприятий по обнаружению, изъятию, обезвреживанию, перевозке, уничтожению взрывоопасных предметов, а также в обеспечении правопорядка при проведении массовых мероприятий.

За прошедший период времени личный состав СОБР Росгвардии принял участие в выполнении более 350 мероприятий. По результатам проведенных специальных операций сотрудниками СОБР задержано 92 человека, подозреваемых в совершении преступлений. В ходе реализации возложенных задач по противодействию преступности из незаконного оборота изъято четыре единицы оружия, один боеприпас, более 500 грамм наркотических веществ, изъято денежных средства в сумме более 4 миллионов рублей.

Так в мае 2021 года личный состав спецподразделения оказал силовую поддержку в проведении оперативно-розыскного мероприятия на территории г. Пермь, по результатам которого был задержан гражданин по ч.4 ст. 159 УК РФ и изъяты денежные средства в сумме 20000 евро.

Также сотрудники СОБР Росгвардии приняли участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия на территории г. Сыктывкара, по итогам которого было задержано четыре человека по ч.2 ст. 171.2 УК РФ и изъято денежных средств в сумме более 968000 рублей.

Кроме того, подвели итоги деятельности за 2021 год в ОМОН "Арктика" Росгвардии в Воркуте.

Сотрудниками отряда выполнено около 400 мероприятий, из них в 20 случаях осуществлено задействование инженерно-технического группы.

При выполнении специальных операций принято участие в изъятии 14 единиц огнестрельного оружия, 300 единиц различных боеприпасов, задержано более 20 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Изъято из незаконного оборота 49,5 грамм наркотических средств. Более 10 граждан задержано за административные правонарушения.

В течение текущего года сотрудники спецподразделения принимали участие в оказании силовой поддержке взаимодействующим структурам при проведении оперативно-розыскных, профилактических мероприятий, а также в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности граждан.