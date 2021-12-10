Положение планет создаст напряженную обстановку: гороскоп на 9 января

Погода улучшится, и настроение заметно начнет меняться в лучшую сторону. Улучшится и ваше здоровье. Поправить здоровье можно, уравновесив свое душевное состояние. Не ведите слишком активный образ жизни, однако не следует становиться и затворником. Самое время поискать информацию об имеющемся у вас заболевании и применить на практике рекомендации по избавлению от него. Хорошее время для изменения режима питания.

Гармония планет сделает день исключительно благоприятным для встреч и общения с родственниками и друзьями, которых можно позвать в гости и порадовать изысканными блюдами и напитками. Воспитывайте в себе терпимость к недостаткам людей. Ваша задача - совершенствовать связи между людьми. Вы будете счастливы только в обстановке духовной близости и благожелательности.

Гороскоп на 9 января 2022 года Близнецы

Повышается вероятность конфликтов, разногласий со «второй половиной», домочадцами, друзьями, сослуживцами. Если по каким-то причинам не можете выехать за город, не отказывайте себе в удовольствии отправиться на прогулку. Единение с природой избавит вас от мрачного расположения духа.

Гороскоп на 9 января 2022 года Рак

Сегодня наиболее удачный момент для общения с близкими родственниками. Вечер хорошо провести наедине с любимым человеком. При встрече не жалуйтесь на жизнь, а лучше обсудите положение дел и реальные способы выхода из сложных ситуаций.

Гороскоп на 9 января 2022 года Лев

Возможны частые поездки за покупками, расходы на интелектуальные занятия, приобретение средств связи. Сделайте свое существование более комфортным. Но при этом учтите, что вы будете счастливы только тогда, когда сможете с максимальной продуктивностью сотрудничать с другими людьми.

Гороскоп на 9 января 2022 года Дева

Близкие люди будут поражены вашим альтруизмом, стремлением помочь в трудную минуту, искренним сочувствием. Не проводите время в одиночестве. Пообщайтесь со старыми друзьями или хорошими знакомыми, с близкими родственниками.

Гороскоп на 9 января 2022 года Весы

Это хорошее время для освоения новых компьютерных программ или современных технологий. Не исключено, что вы будете «начинены» порохом страстей и жаждой приключений. Магнитное поле вашей сексуальности максимально раскалит пространство вокруг вас. Реагируйте на человеческие отношения, проявляя истинную душевную щедрость и искренность. Но не позволяйте манипулировать собой, ведь вы будете счастливы только тогда, когда никто не будет мешать вам жить так, как хочется.

Гороскоп на 9 января 2022 года Скорпион

Положение планет сулит замечательный день. Утро способствует коротким поездкам, общению с соседями, друзьями и родственниками. Стремитесь подчинить свою жизнь некоей цели - и вы ее достигнете, так как способны легко воодушевляться, загораться энтузиазмом. Если у вас не будет возможности проявить свои лучшие качества, то вы можете стать занудой и ревнивцем.

Гороскоп на 9 января 2022 года Стрелец

Планеты усилят стремления к новым связям, в том числе любовным, которые очень быстро перерастут в интимные, но потом также внезапно исчезнут из вашей жизни. Не поддавайтесь искушениям, и тогда проблем удастся избежать.

Гороскоп на 9 января 2022 года Козерог

Звёзды предупреждают о резком ухудшении состояния здоровья, поэтому заранее примите профилактические меры. До кого-то дойдут нелицеприятные слухи, которые распускают недоброжелатели. Страдающим хроническими профессиональными заболеваниями необходимо контролировать самочувствие. Постарайтесь не принимать близко к сердцу неприятные известия.

Гороскоп на 9 января 2022 года Водолей

Не исключено, что положение планет создаст напряженную обстановку дома. Отношения с близкими людьми грозят зайти в тупик. Во избежание ошибок лучше ничего не предпринимать. Попробуйте спокойно разобраться в ситуации. Скорее всего причины ее возникновения кроются глубоко в вас самих.

Гороскоп на 9 января 2022 года Рыбы

Сегодня немало времени могут занять домашние хлопоты. Основной груз забот Рыбы возложат на собственные плечи. Возможно повторное обсуждение каких-то застарелых проблем. Важное место займут проблемы родителей и других старших родственников. Не ждите мгновенного улучшения ситуации, так как вы не сразу увидите результаты приложенных ранее усилий по решению важных проблем или обустройству дома.