Без резких движений: врач рассказал, чем опасен быстрый подъем с кровати по утрам

Не следует делать резких движений и при первом звуке будильника подскакивать на постели. На самом деле полезно немного поваляться, сделать потягивающие упражнения.

Слишком резкая смена положения из горизонтального в вертикальное создает сильную нагрузку на систему кровообращения. В этот момент может возникнуть ортостатический коллапс: резкая потеря давления крови. Из-за оттока крови от головного мозга вниз может наступить головокружение, человек может потерять равновесие и упасть. Отсюда возможны травмы или даже потеря сознания. Причем не только у пожилых людей.